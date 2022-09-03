وكالة الرأي الفلسطينية هل تتسبب القهوة فى انتفاخ البطن؟ وكالة الرأي الفلسطينية صلاح يقود ليفربول أمام إيفرتون اليوم لمواصلة الانتصارات بالدوري الإنجليزي وكالة الرأي الفلسطينية فوزان لـ"نسور الجبل" والأمعري في كأس أبو عمار وكالة الرأي الفلسطينية رسميا.. شباب الخليل يحسم قرار مشاركته في الدوري وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الاسرى تحمل الاحتلال المسؤولية عن استشهاد ابو محامييد وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيكل السبت وكالة الرأي الفلسطينية استشهاد الأسير موسى أبو محيميد نتيجة الإهمال الطبي وكالة الرأي الفلسطينية المعتقلان الشقيقان "موسى "يواصلان معركة الامعاء الخاوية وكالة الرأي الفلسطينية أسعار المنتجات الزراعية" الخضروات واللحوم " اليوم السبت وكالة الرأي الفلسطينية الطقس"انخفاض طفيف على درجات الحرارة
أخبار » الأسرة و المجتمع

تعرف على أسباب الإصابة بحكة العين

03 أيلول / سبتمبر 2022 09:14

111
111


التعرض للإصابة بحكة العين من المشكلات المزعجة، التى تتطلب الذهاب للطبيب لمعرفة سببها لأنها إشارة على إصابة الشخص بمرض معين، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أبرز أسباب حكة العين، وفقا للتقرير المنشور عبر موقع webmed. 
 
أشار التقرير إلى أن الأسباب المؤدية للشعور والإصابة بحكة العين هى الإصابة بالحساسية الموسمية، ففى فصل الربيع أو التعرض لبعض المثيرات كحبوب اللقاح والأتربة، تزداد فرص تعرض الشخص لحكة فى العين، ويصاحبها فى الكثير من الأحيان العطس، وسيلان العين. 
 
وأضاف التقرير أن السبب فى الإصابة بحكة العين قد يرجع فى الكثير من الأحيان للإصابة بحساسية الطعام، أى عند تناولك لبعض الأطعمة التي تتسبب في تعرضك للحساسية، فنجد أن بعض الأشخاص يعانون من حساسية عند تناولهم للبيض، أو الأسماك، وهكذا. 
 
كما أن الإصابة بجفاف العين قد يكون من أشهر الأسباب المؤدية للإصابة بحكة العين، وقد يكون السبب فى الجفاف يرجع إلى ارتداء العدسات اللاصقة، ولذا يجب عليهم علاج هذا الجفاف عن طريق أخذ القطرات المرطبة، لتقليل حدة الجفاف والالتهاب. 
 
وأكد التقرير أن بعض الأشخاص يعانون من الإصابة بحكة العين عند الإصابة بالإكزيما التي تصيب الجفون، وعند الإصابة يرغب الشخص في حكة العين. 
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رسالة ماجستير ترصد أثر السرد في تلقي الأخبار

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟