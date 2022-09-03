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"Twitter Blue" ستطرح زر التعديل بعد طول انتظاره خلال الأسابيع المقبلة

03 أيلول / سبتمبر 2022 09:22

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 أعلنت شركة تويتر اليوم، أنها ستطرح زر التعديل الذي طال انتظاره لاختيار مشتركي "Twitter Blue" خلال الأسابيع المقبلة، ستسمح هذه الميزة للمستخدمين بإجراء تغييرات على التغريدات لمدة تصل إلى نصف ساعة بعد نشرها، وفقاً لموقع gadgets360.

ستعرض التغريدة المعدلة مؤشرات للكشف عن تعديل التغريدة، وهذا سيتمكن المستخدمون من رؤية التغريدة الأصلية، إلى جانب التغييرات اللاحقة، وفقًا للشركة.

يتم حاليًا اختبار زر التحرير، وسيتم طرحه على مستخدمي "Twitter Blue" خلال الأسابيع المقبلة، تقول الشركة أنه سيتم اختبار الميزة في بلد واحد قبل توسيعها إلى مناطق أخرى.

 "Twitter Blue" هي خدمة الاشتراك المتميزة للشركة التي توفر للمستخدمين وظائف إضافية، وإمكانية الوصول إلى الميزات القادمة قبل المستخدمين الآخرين، وسيسمح زر التعديل للمستخدمين بإجراء تغييرات على تغريداتهم في غضون 30 دقيقة، وإصلاح الأخطاء الإملائية بسرعة أو إضافة علامات مفقودة، وفقًا لتويتر.

طالب  مستخدمو تويتر من الشركة القدرة على تعديل التغريدات منذ سنوات، وكشفت الشركة في أبريل أنها تخطط لإضافة دعم لزر تعديل، وتقول الخدمة إنها تختبر الميزة عن قصد مع مجموعة أصغر من الأشخاص لفهم أفضل لكيفية إساءة استخدام الميزة وحل المشكلات المحتملة.

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