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"المعابر "احصائية لحركة التنقل عبر منفذ بيت حانون الأسبوع الماضي

03 أيلول / سبتمبر 2022 09:26

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غزة-الراي

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (28 أغسطس - 2 سبتمبر 2022).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 10271 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 10127 وافداً.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 10092 مواطناً و93 أجنبياً، و86 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 9957 مواطناً، و111 أجنبياً، و52 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى سبع وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.

يشار أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.

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