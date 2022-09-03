"قاسم "استشهاد الاسير ابو محامييد جريمه مركبه وانتهاك للقوانين

عقبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم السبت، على حادثة استشهاد الأسير موسى هارون أبو محاميد من مدينة بيت لحم.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم، إن استشهاد الأسير موسى هارون ابو محاميد 40 عامًا من بيت لحم، في مستشفى "أساف هروفيه" الصهيوني، جاء نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، جريمة مركبة وانتهاك لكل الأعراف والقوانين الإنسانية، وتعكس إجرام المحتل وسادية السجان الصهيوني.

وأضاف قاسم في تصريح صحفي وصل "فلسطين الآن"، أن ارتقاء 231 شهيداً من الحركة الأسيرة، يعني أننا أمام جريمة حرب منظمة ترتكبها سلطات الاحتلال ضد أسرانا الأبطال، مبيناً أن إدارة سجون الاحتلال تتعمد انتهاك كل القوانين الدولية في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين في سجونها، وتتصرف بمنطق البلطجة.

وشدد على أن شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة سيبقيان أوفياء لقضية الأسرى وصولاً لكسر القيد عن كل أسرانا الأبطال.