وكالة الرأي الفلسطينية "المكافحة" تضبط 24 فرش حشيش و4 آلاف حبة مخدرة جنوبي القطاع وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": 39 إصابة في 71 حادث سير خلال الأسبوع الماضي وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2338) السبت 3/9/2022 وكالة الرأي الفلسطينية "المعابر "احصائية لحركة التنقل عبر منفذ بيت حانون الأسبوع الماضي وكالة الرأي الفلسطينية الكشف رسميا عن الجيل التالي من USB 4 وكالة الرأي الفلسطينية "Twitter Blue" ستطرح زر التعديل بعد طول انتظاره خلال الأسابيع المقبلة وكالة الرأي الفلسطينية كيفية التواصل إلكترونيا عبر تطبيقات تشبه واتس آب وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على أسباب الإصابة بحكة العين وكالة الرأي الفلسطينية ما هو مسمار تقويم الأسنان وتأثيره عليك؟ وكالة الرأي الفلسطينية هل تتسبب القهوة فى انتفاخ البطن؟
أخبار » الأخبار الفلسطينية

"قاسم "استشهاد الاسير ابو محامييد جريمه مركبه وانتهاك للقوانين

03 أيلول / سبتمبر 2022 10:56

111
111

عقبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم السبت، على حادثة استشهاد الأسير موسى هارون أبو محاميد من مدينة بيت لحم.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم، إن استشهاد الأسير موسى هارون ابو محاميد 40 عامًا من بيت لحم، في مستشفى "أساف هروفيه" الصهيوني، جاء نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، جريمة مركبة وانتهاك لكل الأعراف والقوانين الإنسانية، وتعكس إجرام المحتل وسادية السجان الصهيوني.

وأضاف قاسم في تصريح صحفي وصل "فلسطين الآن"، أن ارتقاء 231 شهيداً من الحركة الأسيرة، يعني أننا أمام جريمة حرب منظمة ترتكبها سلطات الاحتلال ضد أسرانا الأبطال، مبيناً أن إدارة سجون الاحتلال تتعمد انتهاك كل القوانين الدولية في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين في سجونها، وتتصرف بمنطق البلطجة.

وشدد على أن شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة سيبقيان أوفياء لقضية الأسرى وصولاً لكسر القيد عن كل أسرانا الأبطال.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رسالة ماجستير ترصد أثر السرد في تلقي الأخبار

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟