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148 معتقلًا و34 قرار إبعاد عن الأقصى والقدس خلال أغسطس الماضي

03 أيلول / سبتمبر 2022 02:06

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أفاد مركز معلومات وادي حلوة، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت خلال آب (أغسطس) الماضي، 34 قرار إبعاد، منها 28 قرار إبعاد عن المسجد الأقصى المبارك، 5 عن البلدة القديمة، وقرار إبعاد عن مدينة القدس.

وأضاف المركز في تقرير أصدره اليوم السبت، أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال الشهر المنصرم، 148 فلسطينيًا في مدينة القدس، من بينهم 30 قاصرًا و 7 سيدات.

ولفت إلى أن الاعتقالات تركزت في بلدة سلوان بتسجيلها 37 حالة اعتقال، ثم 23 اعتقالًا من البلدة القديمة، 19 من المسجد الأقصى وأبوابه، 16 من العيسوية، 13 من الطور، بالإضافة إلى الاعتقالات المتفرقة من بلدات وأحياء القدس.

وأضاف أن من بين المعتقلين في شهر آب محافظ القدس عدنان غيث، والذي اُعتقل بعد اقتحام منزله في بلدة سلوان، وقدمت له لائحة اتهام تضمنت حسب ادعاء نيابة الاحتلال “17 خرقًا لقرار منعه من دخول الضفة الغربية منذ لحظة صدور القرار”، وأفرجت المحكمة عنه بشرط الحبس المنزلي حتى نهاية الإجراءات القانونية ضده.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال حولت 3 مقدسيين للاعتقال الإداري.

وفي منتصف آب (أغسطس)، استشهد الشاب محمد الشحام بعد اقتحام منزله في بلدة كفر عقب شمال القدس، وما تزال قوات الاحتلال تواصل احتجاز جثمانه، بالإضافة إلى جثامين سبعة شهداء مقدسيين آخرين.

وتابع المركز: “الآلاف المستوطنين نفذوا اقتحاماتهم للأقصى، ذكرى ما يسمى “خراب الهيكل”، إذ اقتحمه 2201 مستوطن، وسط إجراءات مشددة حالت دون وصول المصلين الذين تقل أعمارهم عن الـ50 عامًا إلى الأقصى لأداء صلاتي الفجر والظهر”.

ورصد مركز معلومات وادي حلوة 18 عملية هدم في القدس، منها 10 منازل، وجزء من منزل، أساسات بناء “قاعدة باطون”، 5 منشآت تجارية، ومخازن.

وقال إن 10 عمليات هدم نُفذت بأيدي أصحابها، تفاديًا لدفع غرامات مالية عبارة “أجرة الهدم لجرافات وآليات البلدية والطواقم والقوات المرافقة لها”.

ولفت أن طواقم “سلطة الطبيعة” هدمت مطلع آب (أغسطس) الماضي، مخزنًا يعود لعائلة أبو هدوان في حي وادي حلوة ببلدة سلوان، لتنفيذ مخططها في الموقع لتكون طريقًا إلى مستوطنة “مدينة داوود”، ومنها إلى القصور الأموية، كما أقامت غرفة في المكان.

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