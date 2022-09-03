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هنية يعزي بوفاة النائب محمود مصلح

03 أيلول / سبتمبر 2022 03:39

وكالات-الرأي:

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية " حماس "، إسماعيل هنية ظهر اليوم السبت ذوي الشيخ المجاهد محمود مصلح النائب في المجلس التشريعي، حيث قدم التعازي بوفاة هذه القامة الوطنية المجاهدة.

واستحضر رئيس الحركة سيرة الشيخ المجاهد الذي يعد قامة وطنية وإسلامية سامقة، ومن الرعيل الأول الذين أسسوا للعمل الإسلامي، وخاض غمار العمل الدعوي والعلمي والجهادي، وكان له حضوره الوازن في السياسة والمقاومة حتى باتت حماس حركة  متعاظمة.

وأكد خلال الاتصال المضي على خطى الشيخ الراحل وإخوانه الذين سبقوا وصدقوا وأسسوا وشكلوا علامة فارقة في تاريخ شعبنا وجهاده الطويل لتحرير أرض فلسطين وقدسنا المباركة، مشيرًا إلى أن الفقيد رحمه الله نموذج للبذل والعطاء والتضحية، متقدم للصفوف، مدافع عن حقوق شعبنا بكل قوة وبسالة، فكان قدوة يحتذى بها في الإرادة والعزيمة والتفاني والحرص على قضاء حوائج الناس والتخفيف عنهم.

ونقل رئيس الحركة تعازيه للعائلة ومحبي الشيخ ومريديه وذويه وعموم أهالي محافظة رام الله والبيرة، ولرئيس وأعضاء المجلس التشريعي، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقًا.

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