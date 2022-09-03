حنيني: استشهاد الأسير أبو محاميد جريمة تستوجب محاسبة الاحتلال

وكالات-الرأي:

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية " حماس " عبد الحكيم حنيني إن استشهاد الأسير موسى هارون أبو محاميد اليوم السبت نتيجة الإهمال الطبي المتعمد جريمة تستوجب المحاسبة والملاحقة القانونية للاحتلال.

وحمّل حنيني الاحتلال المسؤولية عن استشهاد الأسير أبو محاميد من قرية بيت تعمر شرق بيت لحم.

وأشار إلى أن أبو محاميد استشهد نتيجة الإهمال الطبّي المتعمّد، منذ اعتقاله قبل شهرين، أثناء محاولته الدخول للعمل في الداخل المحتل.

وأكد أن سياسة القتل البطيء التي يمارسها الاحتلال ضد أسرانا هي جرائم بشعة تكشف ساديته في معاملته للأسرى، وتفضح انتهاكاته المتصاعدة في منع شعبنا من حقوقه المشروعة.

وشدد حنيني على أن هذه الجرائم تستدعي تحرّكاً دولياً عاجلاً، حقوقياً وإنسانياً، للضغط على الاحتلال والإفراج عن جميع الأسرى وخاصة المرضى، ووقف انتهاكاته المستمرة ضدّهم.

واعتقل الاحتلال الشهيد أبو محاميد قبل شهرين، وأدخل المستشفى منذ بداية شهر آب الماضي.

وأوضحت عائلة الشهيد أن نجلها كان يعاني من مشاكل عصبية قبل اعتقاله، ويتلقى العلاج في مستشفى بيت لحم، إلا أنه كان يتمتع بصحة جيدة.