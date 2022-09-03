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الاحتلال يجرف 8 دونمات شمال رام الله المحتلة

03 أيلول / سبتمبر 2022 03:53

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الضفة المحتلة-الرأي:

جرفت قوات الاحتلال، اليوم السبت، مساحات من أراضي المواطنين، في بلدة سنجل شمال رام الله المحتلة.

وقال الناشط في البلدة عايد غفري، إن عمليات التجريف طالت نحو ثمانية دونمات، تقع في منطقة يستهدفها الاحتلال وتبلغ مساحتها 5200 دونم.

وأضاف إن المنطقة المستهدفة محاطة بثلاث مستوطنات ومعسكر لقوات الاحتلال، وهي: شيلو من الشرق، وجفعات هرائيل من الشمال، وجفعات هرؤيه من الغرب، ومن الجنوب معسكر للجيش، وتحاول سلطات الاحتلال السيطرة على هذه الأراضي لربط تلك المستوطنات ببعضها البعض.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تمنع المواطنين من الوصول إلى تلك الأراضي وتضيّق عليهم وتقمعهم باستمرار.

وفا.

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