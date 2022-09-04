وكالة الرأي الفلسطينية نصائح للحفاظ على صحة القلب عند التقدم فى العمر وكالة الرأي الفلسطينية بتعانى من قشرة الشعر.. تخلصى منها بالخل والثوم وكالة الرأي الفلسطينية فواكه صيفية مهمة لصحة طفلك.. عوديه عليها وكالة الرأي الفلسطينية استكمال أعمال إزالة مبنى مدرسة بلقيس المتضرر بفعل القصف وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 3 مواطنين بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يجبر عائلة على هدم منزلها في سلوان وكالة الرأي الفلسطينية بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين وسط وجنوب القطاع وكالة الرأي الفلسطينية استقرار أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيقل وكالة الرأي الفلسطينية أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الطقس: الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين

04 أيلول / سبتمبر 2022 08:06

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد، حاراً نسبياً إلى حار ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية دافئاً نسبياً في بقية المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأشارت الدائرة إلى أن الجو يكون يوم غدٍ الإثنين، حاراً نسبياً إلى حار ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ولفتت إلى أن الجو يكون يوم الثلاثاء القادم، غائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما الأربعاء، فيكون الجو غائما جزئياً إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة 11-4 عصراً.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رسالة ماجستير ترصد أثر السرد في تلقي الأخبار

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟