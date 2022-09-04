بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين وسط وجنوب القطاع

قطاع غزة- الرأي

أطلقت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز السام المسيل للدموع والإنارة تجاه مراكب الصيادين في بحر وسط وجنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن زوارق حربية "إسرائيلية" أطلقت النار والغاز وقنابل الإنارة تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر منطقتي النصيرات ودير البلح وسط القطاع، ورفح جنوباً وأجبرت الصيادين على مغادرة البحر عنوة.

يذكر أن الزوارق الحربية الإسرائيلية المتمركزة في بحر قطاع غزة تتعمد بشكل يومي إطلاق النار والغاز تجاه الصيادين وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.