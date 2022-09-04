وكالة الرأي الفلسطينية نصائح للحفاظ على صحة القلب عند التقدم فى العمر وكالة الرأي الفلسطينية بتعانى من قشرة الشعر.. تخلصى منها بالخل والثوم وكالة الرأي الفلسطينية فواكه صيفية مهمة لصحة طفلك.. عوديه عليها وكالة الرأي الفلسطينية استكمال أعمال إزالة مبنى مدرسة بلقيس المتضرر بفعل القصف وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 3 مواطنين بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يجبر عائلة على هدم منزلها في سلوان وكالة الرأي الفلسطينية بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين وسط وجنوب القطاع وكالة الرأي الفلسطينية استقرار أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيقل وكالة الرأي الفلسطينية أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 3 مواطنين بالضفة

04 أيلول / سبتمبر 2022 08:22

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، 3 مواطنين من مدن الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم منطقة المخفية بمدينة نابلس واعتقلت المحرر بدر حسام الرزة بعد مداهمة منزله.

واعتقلت قوات الاحتلال مساء أمس المحرر ماهر حرب على حاجز زعترة جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال احتجزت الحافلة التي كانت تقل فريق نادي شباب بلاطة في طريق عودته من مباراة في الرام بالقدس المحتلة، واعتقلت أمين سر النادي ماهر حرب.

وقال المركز في منشور له على صفحته الرسمية، إن قوات الاحتلال احتجزت الحافلة التي كان يستقلها اللاعبون والطاقمين الفني والإداري لأكثر من ساعة، خلال عودتهم من استاد الشهيد فيصل الحسيني في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، بعد أن خاضوا مباراة أمام "شباب الظاهرية" ضمن بطولة "كأس الشهيد أبو عمار" لأندية المحترفين.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رسالة ماجستير ترصد أثر السرد في تلقي الأخبار

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟