الاحتلال يعتقل 3 مواطنين بالضفة

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، 3 مواطنين من مدن الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم منطقة المخفية بمدينة نابلس واعتقلت المحرر بدر حسام الرزة بعد مداهمة منزله.

واعتقلت قوات الاحتلال مساء أمس المحرر ماهر حرب على حاجز زعترة جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال احتجزت الحافلة التي كانت تقل فريق نادي شباب بلاطة في طريق عودته من مباراة في الرام بالقدس المحتلة، واعتقلت أمين سر النادي ماهر حرب.

وقال المركز في منشور له على صفحته الرسمية، إن قوات الاحتلال احتجزت الحافلة التي كان يستقلها اللاعبون والطاقمين الفني والإداري لأكثر من ساعة، خلال عودتهم من استاد الشهيد فيصل الحسيني في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، بعد أن خاضوا مباراة أمام "شباب الظاهرية" ضمن بطولة "كأس الشهيد أبو عمار" لأندية المحترفين.