استكمال أعمال إزالة مبنى مدرسة بلقيس المتضرر بفعل القصف

غزة- الرأي

باشرت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة بعد ظهر أمس السبت في عملية إزالة مبنى مدرسة بلقيس اليمن غرب مدينة غزة. وكان مبنى المدرسة قد تعرض لقصف مباشر من قبل الطائرات الحربية خلال الحرب التي شنها جيش الاحتلال على غزة في شهر مايو 2021 العام الماضي حيث تعرض جزء من مبنى المدرسة إلى تدمير كامل فيما حدثت تصدعات خطيرة لبقية المبنى.

وكانت الوزارة قد أخلت المدرسة مباشرة بعد قصفها وأغلقتها بالكامل وقامت بتوزيع الطالبات على المدارس المجاورة، كما باشرت طواقم الوزارة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة العمل على جلب تمويل لإعادة بناء المدرسة، حيث تمكنت من توفير ما يلزم لذلك، وأكملت عملية ترسية العطاء على إحدى الشركات العاملة، لتنطلق أعمال الهدم اليوم بالتنسيق مع إدارات المدارس الحكومية والخاصة ومدارس الوكالة لضمان سلامة طلبة المدارس الذين يدرسون حول مدرسة بلقيس.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم العالي بغزة أكملت صيانة ما يقارب 200 مدرسة في كافة أنحاء قطاع غزة، كما تقوم باستكمال بناء عدد من المدارس سيتم العمل بها خلال الفصل الدراسي القادم بإذن الله.