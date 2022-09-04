وكالة الرأي الفلسطينية بتعانى من قشرة الشعر.. تخلصى منها بالخل والثوم وكالة الرأي الفلسطينية فواكه صيفية مهمة لصحة طفلك.. عوديه عليها وكالة الرأي الفلسطينية استكمال أعمال إزالة مبنى مدرسة بلقيس المتضرر بفعل القصف وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 3 مواطنين باضفة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يجبر عائلة على هدم منزلها في سلوان وكالة الرأي الفلسطينية بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين وسط وجنوب القطاع وكالة الرأي الفلسطينية استقرار أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيقل وكالة الرأي الفلسطينية أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين وكالة الرأي الفلسطينية "الداخلية" تُنفّذ 5 أحكام إعدام بحق مُدانين بالتخابر والقتل
أخبار » عجائب وطرائف

إسبانيا.. اكتشاف "ستونهنج" جديد عمره 7.5 ألف عام

04 أيلول / سبتمبر 2022 08:59

إسبانيا.. اكتشاف "ستونهنج" جديد عمره 7.5 ألف عام
إسبانيا.. اكتشاف

اكتشف علماء الآثار مجمعا قديما شبيها بـ "ستونهنج" في أرض بجنوب - غرب إسبانيا، خصصت لزراعة الأفوكادو.

ويشير موقع Live Science، إلى أن المجمع الصخري الذي اكتشفه علماء الآثار، عبارة عن صخور قائمة عموديا على غرار نصب "ستونهنج".


وجاء في البيان المنشور، "تسمى مثل هذه الصخور الكبيرة المرصوفة عموديا في أوروبا "منهير"، التي تعود على الأرجح إلى الكلمة السلتية التي تعني "الحجر". يتكون هذا المجمع الصخري من عدة آلاف من الصخور، على أرض مساحتها حوالي 600 هكتار، تقع على قمة هضبة وجوانبها".

ويشير الباحثون، إلى أن بعض الصخور الكبيرة موضوعة بصورة منفصلة عن الصخور الأخرى، وصخور أخرى تشكل دوائر، وأخرى صفوفا مستقيمة. وبالإضافة إلى ذلك، يشكل عدد من الصخور مقابر يطلق عليها دولمينات وتسمى أيضا (مناطير)، وأشكال طقوسية أخرى، يتعين على الخبراء تحديد الغرض منها.

ووفقا لافتراضات علماء الآثار، قد تكون بعض الهياكل مخصصة لدفن الموتى، مع أنه لم يعثر في الموقع على رفات بشري. ولكن العلماء يعتقدون، أن العظام قد تحللت بسبب حموضة التربة العالية في الموقع.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رسالة ماجستير ترصد أثر السرد في تلقي الأخبار

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟