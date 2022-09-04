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استدعاء تكسي كاذب يخلق ازدحاماً في أحد شوارع موسكو!

04 أيلول / سبتمبر 2022 09:18

استدعاء تكسي كاذب يخلق ازدحاما في أحد شوارع موسكو!
استدعاء تكسي كاذب يخلق ازدحاما في أحد شوارع موسكو!

أعلن القائمون على خدمة " Yandex Taxi" لسيارات الأجرة في موسكو أن اختراقا لأنظمة الخدمة تسبب بتشكيل ازدحام مروري في طرقات بعض أحياء المدينة.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها شركة " Yandex" لوكالة "نوفوستي" الروسية فإن "مجمعة من قراصنة الإنترنت قاموا باختراق النظام الإلكتروني لخدمة Yandex Taxi، وتلقى سائقو سيارات الأجرة التابعة للخدمة عشرات الطلبات الوهمية بالتوجه إلى منطقة فيلي في العاصمة موسكو، ما تسبب بازدحام كبير في الشوارع المؤدية إلى تلك المنطقة لمدة 40 دقيقة.

وأوضحت "Yandex" أن المشكلة تمت معالجتها، وغادرت سيارات الأجرة منطقة الازدحام، وعادت لتقديم خدماتها للزبائن كالمعتاد.

وأشارت إلى أن الخبراء المسؤولين عن خدمة " Yandex Taxi" قاموا بتعديل الخوارزميات الرقمية المسؤولة عن تنظيم عمل الخدمة لحماية المنظومة من الهجمات الإلكترونية، ومنعا لظهور مثل هذه الأمور في المستقبل.

المصدر: نوفوستي

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