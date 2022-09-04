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مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

04 أيلول / سبتمبر 2022 10:07

القدس المحتلة- الرأي

أدى مستوطنون، اليوم الأحد، طقوسا تلمودية في باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحم عناصرها المصلى القبلي.

وقالت الأوقاف الإسلامية في القدس، إن عشرات المستوطنين، اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، واستمعوا لشروحات حول هيكلهم المزعوم.

وقال شهود عيان ان "المتطرف يهودا غليك نفخ في القرن (الشوفار) داخل المسجد الأقصى عبر تطبيق على هاتفه المحمول، وهو طقس ممنوع على اليهود القيام به داخل المسجد الاقصى".

والشوفار هو بوق يستخدمه اليهود في طقوسهم للإعلان عن حضور الصلاة، وتحديداً خلال 3 أيام في العام، منها في مطلع رأس السنة العبرية، التي توافق نهاية الشهر الحالي.

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