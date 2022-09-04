"حماس" تحذر من محاولات تحويل الأقصى لمزار سياحي

غزة – الرأي:

دانت حركة حماس، استمرار الاحتلال الإسرائيلي في السماح وحماية المستوطنين في ممارسة انتهاكاتهم وتدنيسهم لحرمة وقدسية الأقصى المبارك، والتي كان آخرها ظهور عدد من المستوطنين والمستوطنات بلباس فاضح وبوضعيات مخلة في باحاته.

وقالت الحركة: "هذا تصعيد خطير وجريمة نكراء تمس أطهر البقاع وأقدسها، ويعد استفزازا مباشرا لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم، لا ينبغي السكوت عنه".

وأضافت "على أمتنا قادة ومنظمات وشعوب التحرك لمنع هذه الجريمة وحماية المسجد الأقصى من خطر التدنيس والتهويد".

وحذرت الاحتلال من الاستمرار في هذه السياسة الصهيونية الاستفزازية، التي تكشف بوضوح خططه الخبيثة ونواياه لتحويل المسجد الأقصى المبارك لمزار سياحي مستباح للساقطين.

وتابعت "شعبنا لن يبقى مكتوب الأيدي أمامها، ولن يقابلها إلا بمزيد من الاستنفار والتصدي لها بكل الوسائل، حتى دحر الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا وانتزاع حقوقنا المشروعة، وفي مقدمتها تحرير القدس والمسجد الأقصى المبارك".