وكالة الرأي الفلسطينية إصابتان إحداها خطيرة برصاص الاحتلال في قباطية وكالة الرأي الفلسطينية عند ممارسة الرياضة.. تجنب هذه الأطعمة قبل التمرين وكالة الرأي الفلسطينية فوائد شرب المياه الدافئة حتى فى فصل الصيف وكالة الرأي الفلسطينية "حماس" تحذر من محاولات تحويل الأقصى لمزار سياحي وكالة الرأي الفلسطينية قناة عبرية: منفذو عملية الأغوار خططوا لها بشكل جيد وكالة الرأي الفلسطينية إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب جنين وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يخطر بهدم منزل فلسطيني في بلدة العيساوية وكالة الرأي الفلسطينية سلطة المياه وجودة البيئة تعقد اتفاقية تعاون مع جامعة الإسراء وكالة الرأي الفلسطينية "مباحث التموين" تضبط 68 طنًا من مواد الغذائية مخالفة وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الاثنين
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الطقس: أجواء حارة اليوم

05 أيلول / سبتمبر 2022 08:22

رام الله - الرأي

 قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو يكون اليوم الاثنين، حارا نسبياً إلى حار ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو معتدلا في المناطق الجبلية دافئا نسبياً في بقية المناطق، والرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الثلاثاء يكون الجو غائما جزئياً إلى صاف ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والفرصة مهيأة لسقوط رذاذ فوق المناطق الساحلية خاصة في ساعات الصباح والرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وبعد غد الأربعاء يكون الجو غائما جزئياً إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والفرصة مهيأة لسقوط رذاذ فوق المناطق الساحلية خاصة في ساعات الصباح والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الخميس المقبل يكون الجو حارا نسبيا الى حار ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الدائرة المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والرابعة عصرا، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رسالة ماجستير ترصد أثر السرد في تلقي الأخبار

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟