وكالة الرأي الفلسطينية اكتشاف طريقة بسيطة لإنتاج الهيدروجين من الماء وكالة الرأي الفلسطينية المرور: إصابتان بـ 6 حـوادث سير خلال 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية المالية: بدء تسديد رسوم طلاب الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية من المستحقات وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: حرية الأسرى والبحث عنها بكافة الطرق حق مشروع لهم وكالة الرأي الفلسطينية إلغاء اطلاق صاروخ ناسا نحو القمر للمرة الثانية وكالة الرأي الفلسطينية لماذا لا نشرب ماء البحر؟ وكالة الرأي الفلسطينية للحصول على الوظيفة.. 10 أمور تجنبها أثناء مقابلة التأهيل النهائي وكالة الرأي الفلسطينية لن تصدق.. ديدان صغيرة تكشف السرطان وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 17 مواطنًا بالضفة
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 17 مواطنًا بالضفة

05 أيلول / سبتمبر 2022 08:30

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، 17 مواطنا من مدن الضفة الغربية المحتلة.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن قوات الاحتلال اعتقلت القيادي في حركة حماس الأسير المحرر أحمد زيد من منزله في حي المصايف بمدينة رام الله، علما أن هذا الاعتقال هو الثامن عشر بحقه، كما تم اعتقال مرشح قائمة "القدس موعدنا" الانتخابية التابعة لحركة حماس الأسير المحرر ناجح عاصي من منزله في حي البالوع بمدينة البيرة، حيث لم تمض بضعة أشهر على الإفراج عنه، فيما تم اعتقال الأسير المحرر رامي فضايل من منزله في حي الطيرة برام الله، وكان تحرر قبل أشهر قليلة.

وأوضح أن الجنود اعتقلوا الشاب محمد خالد أزعر من بلدة قبلان جنوب نابلس، والشابين سامح رماحة وكريم شاهين من المدينة.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة شبان من محافظة جنين هم أمين السعدي ونورس نصيف غوادرة من المدينة، ونزار محمد حنايشة وأنور نضال سباعنة وعدي مناصرة من بلدة قباطية جنوباً.

وأشار إلى أن الجنود اعتقلوا كذلك الشابين أمجد ومنجد قريع من المنطقة الجنوبية في الخليل، ومحمد علي الرجبي من بلدة بني نعيم شرقا، فيما لم تعرف هوية ثلاثة شبان آخرين .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رسالة ماجستير ترصد أثر السرد في تلقي الأخبار

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟