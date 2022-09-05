الاحتلال يعتقل 17 مواطنًا بالضفة

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، 17 مواطنا من مدن الضفة الغربية المحتلة.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن قوات الاحتلال اعتقلت القيادي في حركة حماس الأسير المحرر أحمد زيد من منزله في حي المصايف بمدينة رام الله، علما أن هذا الاعتقال هو الثامن عشر بحقه، كما تم اعتقال مرشح قائمة "القدس موعدنا" الانتخابية التابعة لحركة حماس الأسير المحرر ناجح عاصي من منزله في حي البالوع بمدينة البيرة، حيث لم تمض بضعة أشهر على الإفراج عنه، فيما تم اعتقال الأسير المحرر رامي فضايل من منزله في حي الطيرة برام الله، وكان تحرر قبل أشهر قليلة.

وأوضح أن الجنود اعتقلوا الشاب محمد خالد أزعر من بلدة قبلان جنوب نابلس، والشابين سامح رماحة وكريم شاهين من المدينة.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة شبان من محافظة جنين هم أمين السعدي ونورس نصيف غوادرة من المدينة، ونزار محمد حنايشة وأنور نضال سباعنة وعدي مناصرة من بلدة قباطية جنوباً.

وأشار إلى أن الجنود اعتقلوا كذلك الشابين أمجد ومنجد قريع من المنطقة الجنوبية في الخليل، ومحمد علي الرجبي من بلدة بني نعيم شرقا، فيما لم تعرف هوية ثلاثة شبان آخرين .