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أداء طقوس وصلوات تلموديه

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

05 أيلول / سبتمبر 2022 08:53

مستوطنون في باحات الأقصى
مستوطنون في باحات الأقصى

القدس المحتلة - الرأي:

اقتحم مستوطنون متطرفون صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات وشرطة الاحتلال.

وقالت مصادر مقدسية إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية، وتلقوا شروحاتٍ عن "الهيكل" المزعوم.

وأشارت إلى أن من ضمن المستوطنين المقتحمين عدد من الحاخامات يرتدون لباس أبيض، قاموا بأداء طقوس وصلوات تلموديه بحماية من شرطة الاحتلال.

وتفرض قوات الاحتلال إجراءات مشددة في محيط المسجد والبلدة القديمة، تستهدف المقدسيين بالاعتداءات وعرقلة تنقلهم.

ويتعرض الأقصى يومياً عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا ومكانياً.

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