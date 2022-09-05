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المالية: بدء تسديد رسوم طلاب الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية من المستحقات

05 أيلول / سبتمبر 2022 09:05

غزة - الرأي

أعلنت وزارة المالية عن بدء التسجيل لتسديد رسوم الفصل الأول من العام الدراسي 2022-2023 من مستحقات الموظفين لذويهم من طلاب الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية من خلال موقع الوزارة الالكتروني.

وقالت الوزارة، إن شروط قبول الطلب هي:

-يستفيد من التسجيل طلبة الدبلوم بحد أقصى 300 شيكل، وطلبة البكالوريوس المسجلين بحد أقصى 400 شيكل فقط.

-الطلبة الجدد يتم استفادتهم من المبالغ المذكورة أعلاه بشرط أن يكون الطالب مسجل بالكلية فقط.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم فتح باب التسجيل الالكتروني اعتباراً من يوم الاثنين 2022/09/05م، وينتهي يوم الأحد 2022/10/02 وذلك بالدخول على موقع وزارة المالية www.mof.gov.ps ومن ثم الدخول إلى (خدمات الجمهور _ نظام التسجيل الموحد _ تسديد الرسوم الجامعية).

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