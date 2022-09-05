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تحديث واسع يحمل ميزات جديدة لشبكة Odnoklassniki الروسية

05 أيلول / سبتمبر 2022 09:22

تحديث واسع يحمل ميزات جديدة لشبكة Odnoklassniki الروسية
تحديث واسع يحمل ميزات جديدة لشبكة Odnoklassniki الروسية

أعلن القائمون على شبكة Odnoklassniki الروسية للتواصل الاجتماعي عن إطلاق تحديث واسع النطاق يحمل ميزات جديدة لمستخدمي الشبكة.

وقال بيان صادر عن الموقع الرسمي للشبكة "أطلقت في الأول من سبتمبر الجاري تحديثات واسعة لشبكة Odnoklassniki، حملت معها العديد من الميزات للمستخدمين، ومن بين أبرز الخدمات الجديدة جاءت خدمة (هواياتي) التي يستطيع المستخدم من خلالها الوصول إلى الأخبار والمنشورات التي تتعلق بالأشياء والهوايات التي يهتم بها".

وأضاف البيان "الخوارزميات الجديدة التي حصلت عليها الشبكة ستمكن خدمة (هواياتي) من العثور على المنشورات التي تتعلق بأمور معينة تهم المستخدم مثل المنشورات التي تتعلق بالطبيعة أو الحيوانات، ومن خلالها سيكون المستخدم قادرا على الوصول إلى معلومات أكثر تفصيلا عن أنواع معينة من الحيوانات الأليفة وسلالاتها على سبيل المثال".

وقال رئيس الشبكة، أنطون فيدشين: "إن الخدمة الجديدة ستجتذب أهم المدونين على الشبكة، وستمنحهم فرصة لعرض مواضيع مختلفة تتعلق بهوايات الناس المختلفة والتي من ضمنها هواية صيد الأسماك أو الطبخ أو التطريز أو صناعة الأزياء والعديد من الأمور التي يهتم بها رواد الشبكات الاجتماعية بروسيا.

المصدر: فيستي

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