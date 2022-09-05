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الخدمات الطبية تكرم طواقمها العاملة في الميدان خلال العدوان الأخير

05 أيلول / سبتمبر 2022 11:50

الخدمات الطبية تكرم طواقمها العاملة في الميدان خلال العدوان الأخير
الخدمات الطبية تكرم طواقمها العاملة في الميدان خلال العدوان الأخير

غزة- الرأي

كرمت المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني الكوادر العاملة خلال العدوان الأخير على قطاع غزة في العدوان الأخير على قطاع غزة، وذلك في صالة النخيل شمال مدينة غزة.

وحضر حفل التكريم كل من لواء جمال الجراح نائب القائد العام لقوات الأمن العام، ولواء طبيب محمد رمضان صالح مدير عام المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية، والعميد أحمد الكحلوت مدير مجمع كمال عدوان الطبي، والمقدم أحمد اللوح مدير العمليات والأمن والطوارئ بالمديرية، والنائب في المجلس التشريعي د. يوسف الشرافي وعدد من ضباط وكوادر الإسعاف.

وخلال كلمة له أثني اللواء الجراح على الجهود المبذولة للكوادر خلال عدوان الاحتلال على قطاع غزة.

وشدد اللواء صالح على دور الكوادر الطبية والإسعافية في مساندة أبناء شعبنا خلال العدوان على قطاع غزة.

وشكر اللواء صالح كافة الطواقم الطبية والإسعافية المشاركة في إسعاف وتضميد جراح أبناء شعبهم خلال العدوان الأخير.

وخلال كلمة له شكر، العميد الكحلوت مؤسسة صندوق الضعفاء الماليزية على ما قدمته من رعاية لحفل التكريم موضحًا حجم التضحيات التي تقدمها الكوادر الإسعافية خلال العدوان.

ومن جهته اشاد النائب الشرافي بالدور الرائد للخدمات الطبية العسكرية في خدمة أبناء شعبهم في مختلف محافظات قطاع غزة.

وفي نهاية الحفل تم تكريم ضباط الإسعاف المشاركين في تغطية العدوان الأخير، وتكريم ضابط إسعاف ملازم مجدي شحادة بمناسبة وصوله لسن العطاء.

يذكر أن المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية وامتداد للمسة وفاء" 3 "وبتوجيهات مديرها العام لواء طبيب / محمد رمضان صالح تعمل على تكريم مختلف الطواقم المشاركة في تغطية العدوان على قطاع غزة خلال معركة وحدة الساحات

الخدمات الطبية تكرم طواقمها العاملة في الميدان خلال العدوان الأخير 12daa464-aa3a-41e5-a378-06b76b8844f0 d91a1a05-bdc4-48cc-b3ce-b4af11476bb4
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