وكالة الرأي تستقبل وفداً من منتدى الإعلاميين ومؤسسة "حشد"

غزة - الرأي

استقبلت وكالة الرأي الفلسطينية وفداً إعلامياً من منتدى الإعلاميين الفلسطينيين والهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد).

وضم الوفد، مدير المنتدى محمد ياسين والمنسق الإعلامي محمد حماد ومنسق العلاقات العامة محمود الدرفيل، ومدير الأنشطة بمؤسسة “حشد” إبراهيم الغندور، وريم منصور ومجد أبو صفية من العلاقات العامة بالمؤسسة، وكان في استقباله مدير عام الإنتاج الإعلامي ومدير وكالة الرأي إسماعيل الثوابتة.

وناقش الطرفان ملف انتهاكات وسائل التواصل الاجتماعي للمحتوى الفلسطيني وسبل مواجهتها، وتحدثا عن ورشة العمل التي ستنعقد يوم الثلاثاء 6 سبتمبر بهذا الخصوص.

وأعرب الثوابتة عن استعداده لدعم فكرة الورشة في إطار الدفاع عن المحتوى الفلسطيني وما يتعرض له من هجوم غير مبرر من قبل إدارات مواقع التواصل الاجتماعي.