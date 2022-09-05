"لمة صبايا" مطعم خاص للنساء فقط بغزة

غزة - الرأي:

في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى مدينة غزة، تمكنت مجموعة من النساء من افتتاح مطعم خاص بالنساء فقط، ويحمل اسم "صبايا VIP".

ويشتغل في المطعم فريق عمل متكامل من النساء إدارة وطبخاً وتقديماً للطلبات، لزبائن هن من النساء فقط، وجدوا في المكان راحة لهم لم يجدوها في المطاعم التقليدية المنتشرة في مدينة غزة.

ريهام حمودة صاحبة المطعم، تقول إن المكان وفر فرصة عمل لثمانية نساء، إضافة لعدد آخر يعملون من خارج المطعم، وهو الأول من نوعه تقريباً في القطاع.

ولفتت إلى أن هناك اقبال كبير ومفاجئ من قبل السيدات على ارتياد المطعم من جميع الفئات والأعمار، ما يؤكد تقبلهم لفكرة المطعم واعجابهم بها.

وأكدت حمودة أنها تسعى لتشغيل أكبر عدد ممكن من السيدات الباحثات عن فرصة عمل، في ظل ارتفاع نسبة البطالة بغزة.

أحد الزائرات للمطعم أكدت أن المكان كان بمثابة مفاجئة جميلة لها، وجدت بها الراحة والفرصة في الابتعاد عن الضوضاء ومشاغل وأعباء الحياة والعمل.

ويوفر "صبايا VIP" حسب العاملين فيه زوايا للتصوير، وجلسات هادئة، حيث يقدم مختلف الطلبات سواء طعام أو مشاريب ساخنة وباردة، إضافة إلى وجود مكان مختص بالحفلات الخاصة.