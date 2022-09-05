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الاحتلال يهدد بإغلاق مدرسة دير نظام الثانوية في رام الله

05 أيلول / سبتمبر 2022 01:40

رام الله – الرأي:

هددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بإغلاق مدرسة دير نظام الثانوية المختلطة شمال مدينة رام الله، بالضفة الغربية المحتلة.

وقال مدير المدرسة بدر شريتح، بأن قوات الاحتلال حاصرت المدرسة، وهددته بإغلاقها لمدة شهر، بحجة إلقاء الطلبة الحجارة على دوريات الاحتلال.

وطالب شريتح كافة المؤسسات الحقوقية والمعنية، بالتدخل لحماية المدرسة والطلبة من اعتداءات الاحتلال.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت مطلع العام الجاري المدرسة، واعتقلت طالبين من داخل الصف، واعتدت على الهيئة التدريسية التي حاولت التصدي لهم.

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