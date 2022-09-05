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وقفة احتجاجية لمتضرري عدوان 2014 أمام مقر "الأونروا" بغزة

05 أيلول / سبتمبر 2022 01:53

غزة - الرأي:

شارك العشرات من المواطنين اليوم الاثنين بوقفة احتجاجية، أمام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بمدينة غزة.

وعبر المشاركون في الوقفة عن رفضهم وغضبهم من عدم استكمال "الأونروا" إعمار منازلهم المدمرة خلال العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة عام 2014.

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، بوقف المماطلة وسرعة اعمار ما دمره الاحتلال خلال العدوان على قطاع غزة، وأكدوا على أن حقوقهم في الاعمار مشروعة ولن يساوموا عليها، على الرغم من مرور 8 سنوات عليها.

وأشعل المتظاهرين الإطارات أمام البوابة الرئيسية لمبنى "الأونروا" وقاما بالإلقاء البيض الفاسد تجاهها تعبيراً عن غضبهم.

وكانت "الأونروا" قالت في تصريحات سابقة إنها تمر بأزمة مالية تسببت بعدم صرف تعويضات للأسر المتضررة أو إعادة الاعمار لهم.

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