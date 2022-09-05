وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تشرع بعقد الامتحان التطبيقي الشامل "الدورة الصيفية 2022" وكالة الرأي الفلسطينية مهرجان جماهيري بغزة في ذكرى عملية "نفق جليوع" وكالة الرأي الفلسطينية مؤتمر علمي يُوصي بتنظيم العمل الخيري في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تفتتح برنامجًا تدريبيًا في المهارات الإدارية للمراكز الشبابية وكالة الرأي الفلسطينية كلية الدعوة الإسلامية بالأوقاف تنفذ لقاءً علمياً لهيئتها الأكاديمية وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تشرع بعقد الامتحان التطبيقي الشامل وكالة الرأي الفلسطينية "الباز" يبحث مع بلدية المغراقة التعديات على منطقة وادي غزة وكالة الرأي الفلسطينية الغصين يتفقد مركز تدريب الإمام الشافعي مع بدء العام الدراسي الجديد وكالة الرأي الفلسطينية كشف المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح غداً وكالة الرأي الفلسطينية وقفة احتجاجية لمتضرري عدوان 2014 أمام مقر "الأونروا" بغزة
أخبار » أخبار الأسرى

جريمة جديدة تضاف إلى جرائم الاحتلال بحق أسرانا داخل السجون

هيئة الأسرى : الاحتلال ينقل الأسيرة جرادات بالبوسطة وهي تحت التخدير

05 أيلول / سبتمبر 2022 02:46

هيئة الأسرى : الاحتلال ينقل الأسيرة جرادات بالبوسطة وهي تحت التخدير
هيئة الأسرى : الاحتلال ينقل الأسيرة جرادات بالبوسطة وهي تحت التخدير

رام الله- الرأي
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الاحتلال الإسرائيلي وإدارة سجونه ترتكب كل يوم العديد من الجرائم بحق أسرانا داخل السجون ضاربة بعرض الحائط كل القوانين والاتفاقات الدولية والتي تكفل باحترام حقوقهم .

واضافت الهيئة أن معاناة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية لا تتوقف عند حد الانتهاكات الجسدية والنفسية والحرمان من أبسط الحقوق الآدمية التي أقرتها المواثيق والأعراف الدولية، بل تضاف إليها معاناة التنقل من خلال "البوسطه"، التي تستخدمها مصلحة السجون كوسيلة تنقل للأسرى .

واوضحت الهيئة بأن البوسطه عبارة عن سيارة مصفحة محكمة الإغلاق يتم فيها نقل الأسرى الفلسطينيين من وإلى المحاكم الإسرائيلية أو للتنقل بين السجون المختلفة أو النقل إلى المستشفيات خارج السجون، ولكنها تفتقر إلى مقومات السلامة المدنية.

وتابعت الهيئة پان لا يوجد فيها مكان للجلوس كما أنها لا تصلها أشعة الشمس أو الهواء إلا من خلال فتحات دائرية صغيرة، ويبقى الأسير مكبل اليدين والقدمين في وضعية واحدة لمدة تتراوح من 10 ساعات إلى عدة أيام.

ووثقت الهيئة عبر محاميها حالة من الحالات المؤلمة والتي تم نقلها بداخل البوسطه وهي حالة الأسيرة دينا جرادات، حيث كانت في مستشفى رمبام وأجريت لها عملية جراحية بالظهر يوم السبت ،وتم نقلها مباشرة بعد العملية تحت تاثير التخذير الى سجن الدامون ، وما زالت تعاني من آلام عديدة في مختلف أنحاء جسدها .

وشددت الهيئة أن هذا الجريمة مخالفة لكلّ المواثيق والقوانين الدولية، وتتطلب تحركاً على كل المستويات السياسية والحقوقية والإنسانية؛ لفضح هذا الاحتلال المجرم، ومحاكمته، والضغط عليه لوقف انتهاكاته بحق أسرانا داخل السجون .

يذكر أن محكمة الاحتلال في "سالم"  اجلت ظهر اليوم الاثنين جلسة الأسيرة   طالبة الاعلام دينا جرادات من جنين، حتى يوم غد الثلاثاء، نتيجة لوضعها الصحي حيث أنها تعاني من مرض الاستسقاء الدماغي، وكانت  نُقلت مؤخراً من سجن "الدامون" إلى مستشفى "رمبام"، وتمت إعادتها إلى سجن "الدامون".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رسالة ماجستير ترصد أثر السرد في تلقي الأخبار

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟