تشييع جثمان الشهيد طاهر زكارنة جنوب جنين المحتلة

الضفة المحتلة-الرأي:

شارك آلاف المواطنين من جنين، اليوم الإثنين، في تشييع جثمان الشهيد طاهر محمد زكارنة (19 عاما)، إلى مثواه الأخير في مقبرة شهداء قباطية.

وانطلق موكب التشييع، من أمام مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين، صوب بلدة قباطية، مسقط رأس الشهيد، وجاب المشيعون شوارع البلدة، ثم ألقيت نظرة الوداع الأخيرة عليه من قبل عائلته، وسط هتافات غاضبة منددة بعملية إعدامه بدم بارد.

وحمل والد الشهيد، سلطات الاحتلال المسؤولية عن إعدام نجله، مشيرا إلى أن عدد أفراد أسرته ستة ومنهم الشهيد وهو البكر، وكان يعمل معه في مخبز للعائلة، وهو أسير سابق أمضى 8 شهور في سجون الاحتلال.

وفا.