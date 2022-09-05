وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تشرع بعقد الامتحان التطبيقي الشامل "الدورة الصيفية 2022" وكالة الرأي الفلسطينية مهرجان جماهيري بغزة في ذكرى عملية "نفق جليوع" وكالة الرأي الفلسطينية مؤتمر علمي يُوصي بتنظيم العمل الخيري في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تفتتح برنامجًا تدريبيًا في المهارات الإدارية للمراكز الشبابية وكالة الرأي الفلسطينية كلية الدعوة الإسلامية بالأوقاف تنفذ لقاءً علمياً لهيئتها الأكاديمية وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تشرع بعقد الامتحان التطبيقي الشامل وكالة الرأي الفلسطينية "الباز" يبحث مع بلدية المغراقة التعديات على منطقة وادي غزة وكالة الرأي الفلسطينية الغصين يتفقد مركز تدريب الإمام الشافعي مع بدء العام الدراسي الجديد وكالة الرأي الفلسطينية كشف المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح غداً وكالة الرأي الفلسطينية وقفة احتجاجية لمتضرري عدوان 2014 أمام مقر "الأونروا" بغزة
أخبار » الأخبار الفلسطينية

تشييع جثمان الشهيد طاهر زكارنة جنوب جنين المحتلة

05 أيلول / سبتمبر 2022 03:48

تشييع جثمان الشهيد طاهر زكارنة في قباطية جنوب جنين
تشييع جثمان الشهيد طاهر زكارنة في قباطية جنوب جنين

الضفة المحتلة-الرأي:

شارك آلاف المواطنين من جنين، اليوم الإثنين، في تشييع جثمان الشهيد طاهر محمد زكارنة (19 عاما)، إلى مثواه الأخير في مقبرة شهداء قباطية.

وانطلق موكب التشييع، من أمام مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين، صوب بلدة قباطية، مسقط رأس الشهيد، وجاب المشيعون شوارع البلدة، ثم ألقيت نظرة الوداع الأخيرة عليه من قبل عائلته، وسط هتافات غاضبة منددة بعملية إعدامه بدم بارد.

وحمل والد الشهيد، سلطات الاحتلال المسؤولية عن إعدام نجله، مشيرا إلى أن عدد أفراد أسرته ستة ومنهم الشهيد وهو البكر، وكان يعمل معه في مخبز للعائلة، وهو أسير سابق أمضى 8 شهور في سجون الاحتلال.

وفا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رسالة ماجستير ترصد أثر السرد في تلقي الأخبار

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟