الاحتلال يقرر عدم فتح تحقيق في استشهاد أبو عاقلة

الداخل المحتل-الرأي:

قرر جيش الاحتلال عدم فتح تحقيق جنائي في قضية اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، على الرغم من أن تحقيق الجيش وصل إلى إمكانية أنها قتلت برصاص جندي "عن طريق الخطأ في التشخيص".

ونشر جيش الاحتلال، اليوم الإثنين، التحقيق الذي أجراه، وجاء فيه إن "أحد الجنود الذي تعرض لإطلاق النار قام بإطلاق نار دقيق على أبو عاقلة بالخطأ، معتقدا أنها أحد مطلقي النار".

ويعترف التحقيق أن "إمكانية أن تكون أبو عاقلة قتلت برصاص جندي إسرائيلي معقولة أكثر، لأنها كانت ترتدي سترة واقية مكتوب عليها صحافة باللغة الإنجليزية وكانت تحمل معدات تصوير".

وعقبت منظمة "يش دين" الإسرائيلية القانونية على التقرير بأن "تحقيق الجيش لا يقدم الأجوبة حول قتل شيرين أبو عاقلة".

وقالت: "في الأشهر الأخيرة أثبت جيش الاحتلال أنه ليس بإمكانه أن يحقق في قتل أبو عاقلة، إما بالتصريحات الكاذبة أو بعمليات إخفاء الحقيقة، وأن تحقيق الجيش ليس بديلا للتحقيق الجنائي".

وأضافت، في بيان لها، "في 72% من الشكاوى التي قدمت ضد جنود لم يتم التحقيق فيها، وفي قضية أبو عاقلة إغلاق الملف دون تحقيق يحدد هل إطلاق الرصاص والإصابة كان لها ما يبررها، هو جزء من تبييض الجريمة"، مطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة بإمكانها الوصول للحقيقة.

واستشهدت الصحفية أبو عاقلة في الحادي عشر من شهر أيار 2022 برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحامه مدينة جنين ومخيمها.

ولاقت جريمة اغتيال أبو عاقلة إدانات شديدة وواسعة رسمية وشعبية فلسطينية ودولية، ومطالب بإجراء تحقيق مستقل وشفاف.

وفي السادس والعشرين من شهر أيار 2022، خلص تقرير أعدته النيابة العامة الفلسطينية إلى أن المقذوف الناري الذي أصاب رأس الصحفية أبو عاقلة وأدى لاستشهادها، هو من النوع الخارق للدروع، ويحمل خصائص تُستخدم مع سلاح قناص.

كما نشرت وكالة "أسوشيتدبرس"، وشبكة "سي إن إن" الأميركيتين تحقيقين حول اغتيال الصحفية أبو عاقلة، أكدتا خلالهما أن أبو عاقلة قتلت برصاص جيش الاحتلال.

وتوصل تحقيق شبكة "سي إن إن" إلى "عدم وجود مسلحين أو مواجهات مسلحة قرب أبو عاقلة خلال اللحظات التي سبقت قتلها، وأن الأدلة التي جمعت تشير إلى أنها قد استهدفت من قبل القوات الإسرائيلية".

من جانبها، قالت "أسوشيتدبرس" إن تحقيقها في ملابسات مقتل أبو عاقلة يعزز تأكيدات السلطات الفلسطينية أن الرصاصة التي قتلتها جاءت من بندقية جندي إسرائيلي.

وفا.