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حنيني يُحذر الاحتلال من المُضي في مخططاته التصعيدية

05 أيلول / سبتمبر 2022 05:58

الضفة المحتلة-الرأي:

حذّر القيادي في حركة حماس عبد الحكيم حنيني الاحتلال من المضي قدمًا في المخططات التصعيدية الخطيرة، والاستمرار في سرقة أراضينا والاستيلاء على ممتلكاتنا ومقدرات شعبنا، مبينا أن ذلك سيشعل الغضب في وجه قواته ومستوطنيه، وأبناء شعبنا سيتصدون بقوة للاستيطان والمستوطنين.

وقال حنيني:"إنّ توجه الاحتلال لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس، واستحداث نُظُم تؤسس لشرعنة عشرات البؤر الرعوية بالضفة الغربية المحتلة بمساحة تقدر بـ 7٪ من أراضي ج، جرائم جديدة، تضاف إلى جرائم الاستيطان المتواصل في أراضينا المحتلة".

وأضاف حنيني "إنّ شرعنة البؤر الاستيطانية الرعوية بالضفة، بالإضافة إلى أنها تسرق مساحات شاسعة من أراضي المواطنين، يشكل كارثة على القطاع الزراعي والحيواني عمومًا، وجريمة بحق الفلسطينيين أصحاب الأراضي المجاورة لتلك البؤر على وجه الخصوص".

وأوضح أن هذه المخططات الاستيطانية تؤكد مجددًا استغفال الاحتلال للمنظومة الدولية، وإلقاءه للقوانين الدولية والحقوقية والإنسانية خلف ظهره، سيما بعد حصوله على ضوء أخضر من الإدارة الأمريكية إبّان زيارة بايدن للمنطقة، لمواصلة أنشطته الإرهابية في أرضنا المحتلة.

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