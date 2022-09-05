وكالة الرأي الفلسطينية حنيني يُحذر الاحتلال من المُضي في مخططاته التصعيدية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يقرر عدم فتح تحقيق في استشهاد أبو عاقلة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تنظم رحلة "ما وراء الخدمة" لطلبة جامعيين ومهنيين وكالة الرأي الفلسطينية المباحث العامة تضبط 20 هاتفاً خلوياً مسروقاً بقيمة 26 ألف شيقل وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال ينصب حاجزا على المدخل الغربي لبيت فجار وكالة الرأي الفلسطينية بعد 20 عاماً.. إعدام قاتل أبو لمضي يطفئ نار ذويها وكالة الرأي الفلسطينية الجنايات الكبرى تصدر حكمين في قضيتي قتل ومخدرات وكالة الرأي الفلسطينية تشييع جثمان الشهيد طاهر زكارنة جنوب جنين المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية هيئة الأسرى : الاحتلال ينقل الأسيرة جرادات بالبوسطة وهي تحت التخدير وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تشرع بعقد الامتحان التطبيقي الشامل "الدورة الصيفية 2022"
أخبار » الأخبار الفلسطينية

حماس تزف الشهيد زكارنة وتبارك عمليات المقاومة المتصاعدة

05 أيلول / سبتمبر 2022 06:00

الشهيد طاهر زكارنة
الشهيد طاهر زكارنة

الضفة المحتلة-الرأي:

زفت حركة " حماس " إلى شعبنا الفلسطيني، وإلى أمتنا العربية والإسلامية، الشهيد المجاهد طاهر زكارنة (19عامًا)، الذي ارتقى بنيران قوات الاحتلال أثناء التصدي لاقتحام بلدة قباطية جنوب جنين صباح اليوم.

وباركت الحركة في تصريح صحفي، عمليات المقاومة المتصاعدة التي دافعت عن أبناء شعبنا، وأصابت وأربكت الاحتلال؛ قائلة: فبعد عملية الأغوار النوعية، استهدفت جنوده في سلواد والنبي صالح، واشتبكت مع قواته المقتحمة لطوباس وجنين ومخيم العين.

وأكدت حماس أنّ شعبنا توّاق للحرية، ومستعد لمهرها بالغالي والنفيس، منوهة أنّ دماء شهدائنا ستكون الوقود الذي يشعل الثورة حتى طرد هذا العدو الصهيوني المجرم من أرضنا المحتلة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رسالة ماجستير ترصد أثر السرد في تلقي الأخبار

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟