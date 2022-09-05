الاحتلال يتهم أسيرًا بتهريب هاتف إلى سجن "إيشل"

الداخل المحتل-الرأي:

رفعت نيابة الاحتلال اليوم الإثنين، لائحة اتهام ضد الأسير "​​علاء الكركي"، المسجون في سجن إيشل بئر السبع، بتهمة رشوة السجان مقابل تهريب هاتف خلوي ومعدات ذات صلة.



وبحسب التهمة، كما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" فإن الأسير الكركي الذي أدين بالقتل سابقا، عرض الرشوة على السجان الذي أبلغ مدرائه في السجن بالرشوة.



وأوضحت أنه بعد ذلك وصل الشخص المأمور إلى كريات ملاخي بتوجيه من إدارة السجن وأعطاه شقيق الأسير أيوب كركي عشرة آلاف شيكل وهاتف محمول بشريحة SIM وشاحن، كما تم تقديم لائحة اتهام ضد كركي وهو من سكان الخليل.

عكا.