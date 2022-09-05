رئيس بلدية رفح يُوعِز بحل مشكلات التطوير والبناء في "حي التوحيد"

رفح- الرأي

ناقش أهالي حي التوحيد غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، مع رئيس بلدية رفح د. أحمد الصوفي، المشكلات التي تواجههم في أعمال التطوير والبناء في أراضيهم.

جاء ذلك خلال لقاء جمع ممثلين عن الأهالي، اليوم الاثنين، مع رئيس البلدية في مكتبه بدار البلدية.

ويقع حي التوحيد غرب مدينة رفح في القسيمة رقم 1 من القطعة 2369 والقسيمة رقم 1 من القطعة 2370 بمساحة 10 دونمات.

وعرض أهالي الحي المشكلات التي واجهتهم، وأبرزها إخطارهم من قبل سلطة الأراضي بإيقاف أعمال التطوير والبناء في الحي.

وأوضحوا أن أراضي الحي تم تخصيصها بقرار حكومي عام 2007 لِأُسر من عائلة شيخ العيد.

وأشاروا أن 22 عائلة اشترت قطعا من أرض الحي، من مالكيها السابقين، وحصلت على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة من أجل البناء والتطوير فيها.

وأوضح الأهالي أن عدد منهم بدأوا بأعمال التطوير فعليًا قبل سنوات، ولم يتعرض لهم أحد.

وقالوا: "مؤخرا أخطرتنا سلطة الأراضي بوقف أي أعمال تطوير وبناء بدعوى أننا لا نملك حق التصرف فيها".

وطالبوا البلدية بضرورة تقديم الخدمات اللازمة للسكان أبرزها تسوية الطريق الذي يدخل على أراضيهم، مؤكدين على ضرورة حل مشكلتهم.

وبعد أن استمع رئيس البلدية إلى مطالبهم، أوعز إلى الجهات المعنية في البلدية مباشرة العمل على حل المشكلات التي تعرقل مواصلة البناء في أراضيهم.