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محكمة الاحتلال تؤجل جلسة محاكمة الأسيرة دينا جرادات

05 أيلول / سبتمبر 2022 08:05

الداخل المحتل-الرأي:

 أجلت محكمة الاحتلال في معسكر سالم، اليوم الإثنين، جلسة الأسيرة دينا جرادات من جنين حتى يوم غد الثلاثاء، نتيجة لوضعها الصحي.

وأفاد نادي الأسير، في بيان له، بأنّ الأسيرة جرادات تعاني من مرض الاستسقاء الدماغي، وهي بحاجة كل فترة إلى سحب السوائل المتراكمة في الدماغ، لافتا إلى أنها نُقلت مؤخرا من سجن "الدامون" إلى مستشفى "رمبام" الإسرائيلي، وتم إعادتها إلى سجن "الدامون".

وذكر النادي أن سلطات الاحتلال لم توفر العلاج للأسيرة جرادات طوال فترة التحقيق التي استمرت 15 يوما في معتقل "الجلمة" رغم المطالبات المتكررة بذلك، وذلك قبل نقلها إلى سجن "الدامون".

ويُشار إلى أن جرادات معتقلة منذ السابع من آب الماضي، وهي طالبة إعلام في جامعة القدس المفتوحة.

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