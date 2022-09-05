كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الأربعاء

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الأربعاء.
وطالبت الهيئة المسافرين التواجد س 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.
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05 أيلول / سبتمبر 2022 09:25
21:25كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الأربعاء
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