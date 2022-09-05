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كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الأربعاء

05 أيلول / سبتمبر 2022 09:25

غزة- الرأي

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الأربعاء.

وطالبت الهيئة المسافرين التواجد س 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.

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