الطقس: أجواء غائمة جزئياً إلى صافية

غزة - الرأي:

توقعت الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائما جزئياً إلى صاف ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والفرصة مهيأة لسقوط رذاذ فوق المناطق الساحلية خاصة في ساعات الصباح، والرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الأربعاء، يكون الجو غائما جزئياً إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والفرصة مهيأة لسقوط رذاذ فوق المناطق الساحلية خاصة في ساعات الصباح، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الخميس، يكون الجو حارا نسبيا الى حار ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة المقبل، يكون الجو حارا نسبيا الى حار ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.