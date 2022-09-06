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أخبار » الأسرة و المجتمع

للأمهات.. احذري تعرض طفلك للدوخة تعني إصابته بمرض

06 أيلول / سبتمبر 2022 09:06

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هل يشعر طفلك بالدوخة بشكل مفاجيء؟..إذا عليك قراءه هذا التقرير للتعرف علي أبرزو أهم الأسباب المؤدية لذلك لأنه قد يكون علامة علي إصابته بمرض ما، لأن الدوخة قد تكون علامة تحذرية لمرض ما.

وقدم التقرير المنشور عبر موقع “childrenshealth”، أبرز وأهم الأسباب المؤدية لإصابة الطفل بالدوخة، ومنها:

-قد تكون علامة علي إصابة الطفل بالتهاب في الجيوب الأنفية.

-هل تعلمين أن نسبة السوائل في جسم طفلك تعرضه للشعور بالدوخة، ويرجع السبب لهذا الأمر إصابته بالجفاف.

-في الكثير من الأحيان قد تكون إصابة طفلك بالدوخة علامة علي وجود  أورام في المخ.

-قد يتعرض  طفلك لاصابات في الرأس فتعرضه للتعرض لارتجاج المخ فيزيد من إصابته بالدوخة.

-قد تكون علامة علي إصابة طفلك بعدوي في الأذن الوسطي.

-قد تعني الدوخة وجود اضطراب في حركة العين.

-الدوخة المفاجئة عند الطفل قد تكون علامة علي الإصابة بانخفاض  ضغط الدم.

-قد تكون الدوخة مؤشرا علي وجود التهاب في المفاصل.

- علامة في بعض الأحيان علي إصابة الطفل بالتهاب السحايا.

وأشار التقرير، أن هناك بعض الأعراض التي تكون مصاحبة لإصابة الطفل بالدوخة المفاجئة، ومنها:

- حركات غير طبيعية في العين.

-قد يتعرض الطفل للهلاوس.

- الارتباك وعدم تركيز الطفل.

.- صعوبة المشي.

- فقدان التوازن.

- ضعف السمع .

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