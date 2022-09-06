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قوات الاحتلال تفجر منزل الشهيد رعد حازم في جنين

06 أيلول / سبتمبر 2022 09:06

تفجير المنزل
تفجير المنزل

جنين – الرأي:

دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، منزل الشهيد رعد حازم في جنين، من خلال تفجيره من الداخل عبر استخدام المواد المتفجرة.

وقال شهود عيان إن نحو 100 دورية عسكرية اقتحمت من كافة المحاور الحي الشرقي في جنين، وحي البساتين، وحاصرت العمارة السكنية التي تتواجد بها شقة الشهيد رعد، وأخرجت السكان منها ونقلتهم إلى جهة أخرى، وذلك قبيل عملية التفجير.

ودمرت قوات الاحتلال الشقة السكنية للشهيد رعد خازم من خلال تفجيرها من الداخل عبر استخدام المواد المتفجرة.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، بأن قوات الجيش عملت على هدم منزل منفذ عملية "ديزنغوف" رعد حازم والتي قتل فيها 3 إسرائيليين في تل أبيب في أبريل الماضي.

وصدحت مكبرات المساجد بالدعوات للأهالي للخروج والتصدي للاحتلال في كل أرجاء المدينة.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال، كما تصدى شبان بالحجارة لجيبات الاحتلال وأشعلوا الإطارات المطاطية.

وأفاد شهود عيان بانقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق بجنين منها مخيم جنين، وسط انتشار كثيف لقناصة الاحتلال على أسطح المباني المرتفعة.

 

 

 

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