الاحتلال يقرر إقامة مستوطنة جديدة قرب بيت صفافا بالقدس

القدس المحتلة - الرأي:

أقرت ما تسمى بلجنة التنظيم والبناء في بلدية الاحتلال في القدس، إقامة مستوطنة جديدة، بالقرب من بلدة بيت صفافا، جنوب شرق القدس المحتلة.

وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أن المستوطنة التي أطلق عليها "غفعات هشاكيد" ستقام على حساب أراضي بيت صفافا التي تعاني من نقص كبير في الأراضي للبناء.

وأضافت الصحيفة، ان المستوطنة ستقام على 38 دونما وسيتم بناء 700 وحدة سكنية استيطانية وكنيس ومدرسة وأماكن للترفيه.

وقال أهالي بيت صفافا إن الهدف من إقامة المستوطنة منعهم من تطوير بلدتهم ومنعهم من البناء مستقبلا.

وكانت قوات الاحتلال، قد شنّت أواسط آذار الماضي، حملة تجريف وإخطار واسعة، جرّفت خلالها أراضي في بلدة بيت صفافا لإقامة مستوطنة عليها، اقتلعت خلالها العشرات من الأشجار.