حملة مداهمات واعتقالات في عدة مدن بالضفة المحتلة

الضفة المحتلة - الرأي:

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء حملة مداهمات لعدة بلدات ومدن بالضفة الغربية المحتلة، اعتقلت خلالها عدد من المواطنين.

وعرف من المعتقلين حسب مكتب إعلام الأسرى كلاً من:

1. المحرر هاشم أبو تركي- الخليل

2. المحرر يوسف أبو حسين- الخليل

3. المحرر عبد الكريم أبو رموز- الخليل

4. المحرر يعقوب الزعارير- الخليل

5. محمد الأطرش- الخليل

6. محمد حسين أبو حديد- الخليل

7. مجاهد ضراغمة- اللبن الشرقية جنوب نابلس

8. موسى إسماعيل عويس- اللبن الشرقية

9. قسام وليد عبد ربه- البيرة

10. خليل صالح عبيات- بيت لحم

11. نبيل صالح عبيات- بيت لحم

12. محمد سليمان عبيات أبو فروه – بيت لحم

13. إبراهيم عبيات نواورة – بيت لحم

14. مهند رمضان- البيرة

15. محمد نعيم أبو سنينة- الخليل

16. محمد أيوب الرجبي- الخليل