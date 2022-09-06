حملة مداهمات واعتقالات في عدة مدن بالضفة المحتلة

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء حملة مداهمات لعدة بلدات ومدن بالضفة الغربية المحتلة، اعتقلت خلالها عدد من المواطنين.
وعرف من المعتقلين حسب مكتب إعلام الأسرى كلاً من:
1. المحرر هاشم أبو تركي- الخليل
2. المحرر يوسف أبو حسين- الخليل
3. المحرر عبد الكريم أبو رموز- الخليل
4. المحرر يعقوب الزعارير- الخليل
5. محمد الأطرش- الخليل
6. محمد حسين أبو حديد- الخليل
7. مجاهد ضراغمة- اللبن الشرقية جنوب نابلس
8. موسى إسماعيل عويس- اللبن الشرقية
9. قسام وليد عبد ربه- البيرة
10. خليل صالح عبيات- بيت لحم
11. نبيل صالح عبيات- بيت لحم
12. محمد سليمان عبيات أبو فروه – بيت لحم
13. إبراهيم عبيات نواورة – بيت لحم
14. مهند رمضان- البيرة
15. محمد نعيم أبو سنينة- الخليل
16. محمد أيوب الرجبي- الخليل