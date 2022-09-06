المعتقلان أحمد وعدال موسى يواصلان إضرابهما عن الطعام لليوم الـ30

غزة - الرأي:

يواصل المعتقلان الشقيقان أحمد وعدال موسى إضرابهما المفتوح عن الطعام لليوم الـ30 على التوالي، رفضا لاعتقالهما الإداري.

وقالت هيئة شؤون الأسرى المحررين إن المعتقل أحمد موسى، القابع في "عيادة سجن الرملة"، يعاني من أمراض في القلب والكلى.

أشارت إلى أنه كان يعاني قبل اعتقاله من مشاكل في القلب، وحالته الصحية تستدعي الرعاية الحثيثة، وكان قد خضع لعدة عمليات من بينها عملية قلب مفتوح وزراعة صمام، ويتناول العديد من الأدوية لاسيما الأدوية المميعة للدم خوفاً من حدوث تجلطات.

وبدأ المعتقلان أحمد (44 عاما)، وعدال (34 عاما) القابع في سجن "عوفر"، بالإضراب في اليوم الثاني منذ اعتقالهما في السابع من آب/أغسطس.

يشار إلى أن أحمد وعدال موسى كلاهما أسيران سابقان، علما أنّ المعتقل أحمد خاض إضرابا عن الطعام عام 2019 ضد اعتقاله الإداريّ واستمر لمدة 31 يومًا، تعرض خلاله لجلطة أثرت على قدمه ويده، كما خضع لعملية قلب مفتوح في وقت سابق.