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واشنطن تدعو "إسرائيل" لتحديد المسؤولين عن مقتل الصحفية أبو عاقلة

06 أيلول / سبتمبر 2022 10:11

مكان استشهاد ابو عاقلة
مكان استشهاد ابو عاقلة

القدس المحتلة - الرأي:

دعت وزارة الخارجية الأميركية، الاحتلال الإسرائيلي لتحديد المسؤولين عن مقتل الصحفية شرين أبو عاقلة، خلال عملها الصحفي في جنين في أيار/مايو الماضي.

ورحبت الخارجية الأمريكية بمراجعة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمجريات وملابسات مقتل أبو عاقلة، وذلك بعد إقرار الاحتلال بأن هناك "احتمالا كبيرا" بأن يكون أحد جنوده قد أطلق الرصاصات التي قتلت الصحافية الفلسطينية-الأميركية في أيار/مايو الماضي بالخطاء.

وكانت الشهيدة الصحافية شيرين أبو عاقلة ترتدي سترة واقية من الرصاص كتبت عليها كلمة "صحافة" وخوذة واقية عندما أصيبت برصاصة في وجهها أسفل خوذتها.

وقتلت الصحافية في قناة الجزيرة بالرصاص في 11 أيار/مايو خلال تغطيتها عملية عسكرية للاحتلال في مخيم جنين.

ويأتي هذا الاعتراف بعد أشهر أصر خلالها جيش الاحتلال على استحالة تحديد مصدر الرصاصة التي قتلت أبو عاقلة.

 

 

 

 

 

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