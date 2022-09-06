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الجهاد: عملية "نفق جلبوع" صنعت تحولاً هاماً في الصراع مع الاحتلال

06 أيلول / سبتمبر 2022 10:23

غزة - الرأي:

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الثلاثاء، أن عملية انتزاع الحرية- "نفق جلبوع" وفي الذكرى الأولى لها، نجحت في إيصال رسالة الأسرى، وصنعت تحولاً هاماً في الصراع مع العدو الصهيوني.

واعتبرت أن صعود المقاومة وقوة فعلها في الضفة المحتلة ما هي الا شاهداً ساطعاً على عظيم الأثر الذي أحدثه الأسرى الستة أبطال كتيبة جنين، التي صارت فيما بعد عنواناً للمقاومة يمتد ويتسع من جنين إلى نابلس وطولكرم وطوباس.

وقالت الحركة إن عملية نفق الحرية التي نفذها الأسرى الأبطال الستة بقيادة محمود العارضة ورفاقه أيهم كممجي ويعقوب قادري ومحمد العارضة وزكريا الزبيدي ومناضل انفيعات، تزامنت مع انتصار البطل خليل عواودة ثم انتصار الحركة الأسيرة في معركتها مع السجان، ثم جاء أسرى حركة الجهاد الإسلامي ليعمدوا هذا الانتصار بتحقيق إنجازٍ وانتصارٍ ينهي معاناتهم التي استمرت منذ عملية انتزاع الحرية.

وشددت على ان هذا التزامن يدلل بوضوح على أن الصراع مستمر وأن المعركة لن تحسم إلا بزوال الاحتلال وتحرير كامل أرضنا وأسرانا. 

وتوجهت حركة الجهاد بالتحية لأسرانا الأبطال، مشيدةً بتضحياتهم وببطولاتهم التي ستظل عنوان عز ووسام فخر ومنبع كرامة على جبين الشعب الفلسطيني وكل الشعوب العربية والإسلامية.

واعتبرت الحركة ان هذه التضحيات التي يسجلها الأسرى تمثل حالة اشتباك متقدم في وجه العدو الصهيوني، وأن هذه التضحيات لن تضيع سدى.

وشددت الحركة على ان الشعب الفلسطيني ومقاومته سيبقى وفيّا للأسرى وتضحياتهم، وستواصل المقاومة عملها وسعيها بكل ما تملك من أجل تحرير الأسرى والأسيرات، وأن هذا عهد المقاومة بإذن الله تعالى، مع شعبها ومع كل أسير وأسيرة.

 

 

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