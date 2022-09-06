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الاحتلال يستهدف المزارعين وسط وجنوب قطاع غزة

06 أيلول / سبتمبر 2022 10:27

غزة - الرأي:

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المزارعين وصيادي العصافير وسط وجنوب قطاع غزة.

وقال شهود عيان إن جنود الاحتلال المتمركزين داخل المواقع العسكرية شرق محافظة خان يونس جنوب القطاع فتحوا نيران رشاشاتهم الثقيلة وأطلقوا قنابل الغاز السام تجاه المزارعين وصيادي العصافير شرق بلدة خزاعة شرق المحافظة.

كذلك أطلقت قوات الاحتلال النار والغاز تجاه المزارعين شرق محافظة رفح جنوبا، ودير البلح وسط القطاع واجبروا المزارعين على الانسحاب وترك أراضيهم دون التبليغ عن إصابات في صفوفهم.

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