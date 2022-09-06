وكالة الرأي الفلسطينية العمل النسائي بأوقاف غزة ينظم حملة دعوية بعنوان "لباسي عنواني" وكالة الرأي الفلسطينية العمل تختتم فعاليات الحملة التفتيشية على المدينة الصناعية وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة يفتتح ورشة عمل حول "منسق النوعية" وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة: توقيف مواطن طعن ابنته بآلة حادة شمال غزة وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف رفح تُنفذ دورة تأهيل السند بالمحافظة وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء 7 سبتمبر وكالة الرأي الفلسطينية "عيادة حجازي" تُقدم 4 آلاف خدمة طبية خلال أغسطس وكالة الرأي الفلسطينية "داخلية الشمال " تُنجز أكثر من 11 ألف معاملة خلال أغسطس وكالة الرأي الفلسطينية "مباحث التموين" توقف مخبزًا مخالفًا بخانيونس وكالة الرأي الفلسطينية وفد من تعليم شرق غزة يهنئ الطالب وائل الريفي بسلامته
أخبار » الأخبار الفلسطينية

تشييع جثمان الشهيد محمد سباعنة في جنين

06 أيلول / سبتمبر 2022 01:23

الشهيد سباعنة
الشهيد سباعنة

جنين – الرأي:

شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في محافظة جنين، ظهر اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد محمد موسى سباعنة (29 عاما) إلى مثواه الأخير في المقبرة الشرقية.

وانطلق موكب تشييع جثمان الشهيد سباعنة من أمام مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين إلى منزل عائلته، حيث ألقيت نظرة الوداع عليه، ثم أدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمانه في المسجد الكبير، قبل أن يوارى الثرى.

وردّد المشيعون الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا، وبضرورة توفير الحماية الدولية لشعبنا.

واستشهد الشاب سباعنة برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحام مدينة جنين فجر اليوم، واندلاع مواجهات، حيث أسفرت إصابة 22 مواطنا بجروح، أحدهم وصفت حالته بالحرجة.

وعم الإضراب الشامل والحداد كافة المؤسسات الرسمية والأهلية والمدارس في مدينة جنين، ومخيمها، بدعوة من حركة فتح/اقليم جنين، حدادا على روح الشهيد، وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي على المحافظة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رسالة ماجستير ترصد أثر السرد في تلقي الأخبار

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟