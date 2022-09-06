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المعتقل سرحان يعاني من وضع صحي متدهور وعزل مستمر

06 أيلول / سبتمبر 2022 01:26

المعتقل عماد مصطفى سرحان
المعتقل عماد مصطفى سرحان

الضفة المحتلة - الرأي:

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن المعتقل عماد مصطفى سرحان (43 عاما) من مدينة حيفا، والمحكوم بالسجن المؤبد بالإضافة الى 10 سنوات، يعاني من وضع صحي متدهور وعزل مستمر.

وأوضحت الهيئة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال عمد إلى اتباع سياسة العزل الانفرادي بحق المعتقل سرحان لفترات طويلة، أبرزها عام 2008 حيث أمضى 4 سنوات متواصلة بالعزل، بحجة أن له ملف سري، ويشكل خطرا على السجانين، وكان يجدد له العزل كل 6 أشهر عبر محكمة صورية، خاصة بإشراف جهاز "الشاباك".    

واعتقل سرحان بتاريخ 20/1/2002، وخضع لتحقيقٍ قاسٍ لأكثر من شهرين، وقد أمضى حتى الآن 20 عاماً متنقلاً بين السجون.

ونتيجة لسنوات سجنه الطويلة والتعذيب القاسي الذي تعرض له، أصبح لديه مشكلة بالقلب والشرايين والأوردة، بالإضافة إلى دهون بالدم وضغط، ويتنقل اليوم على كرسي متحرك، حيث لا يستطيع المشي على قدميه.

كما يعاني من وجود نقطة سوداء بعموده الفقري، إلا أنه حتى اليوم لم يتلق العلاج اللازم، بل تتعمد إدارة السجون إهماله طبيا، للتضييق عليه، ومضاعفة معاناته.

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