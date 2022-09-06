أبو سلمية للرأي: أجرينا 2450 عملية جراحية بمجمع الشفاء خلال أغسطس

غزة- الرأي:

رغم قلة الإمكانيات والموارد التي تعاني منها أغلب قطاعات الحياة في غزة إلا أن الطواقم الطبية العاملة في مجمع الشفاء الطبي، تتحدى كل الصعاب وتُثبت أنه لا شيء يمكن أن يضعف الإنسان الفلسطيني أو يجعله يُقصر في أداء رسالته.

وقال مدير مجمع الشفاء الطبي، د. محمد أبوسلمية:" إن مجمع الشفاء الطبي هو صرح طبي كبير بكل ما تحمله الكلمة، وبلغة الأرقام مازالت طواقمه الطبية مستمرة بأداء واجبها تجاه أبناء شعبها الفلسطيني بغزة".

وأضاف د. أبوسلمية خلال حديثه لوكالة الرأي الفلسطينية:"في احصائية عمل المجمع خلال شهر أغسطس الماضي فقد أجريت في مجمع الشفاء الطبي 2450عملية جراحية" مُشيرًا إلى أن اقسام العناية بالمجمع تستقبل جميع الحالات الحرجة من جميع مستشفيات قطاع غزة.

وتابع:"بالأمس فقط أجريت 130عملية جراحية، ويوميا تتم معالجة حوالي 1000مريض في أقسام الطوارئ، بالإضافة إلى350 جلسة غسيل كلى يوميا، و700 حالة تراجع في العيادات الخارجية يوميا، ويتم إجراء30حالة ولادة وأكثر من 15 عملية قيصيرة يتم إجراءها يوميًا".

ويذكر أن مجمع الشفاء الطبي هو أكبر مؤسسة صحية طبية داخل قطاع غزة ويضم ثلاث مستشفيات تخصصية هي مستشفى الجراحة ومستشفى الباطنة ومستشفى النساء والتوليد، ويُعد مدينة طبية متكاملة.

ولفت د. أبوسلمية، إلى أنه يتم إجراء مناظير جراحية وباطنة لقرابة 15 حالة يوميًا، و10 حالات قسطرة قلبية تُجرى يوميًا معظمها إنقاذ حياة، بالإضافة لإجراء عشرات جلسات العلاج الطبيعي يوميًا.

وذكر أن يوم السبت القادم سيشهد إجراء 4 عمليات زراعة كلى داخل مجمع الشفاء الطبي، مشيرًا إلى أنه يتم إجراء مئات التحاليل المخبرية والأشعة والتصوير الطبقي والرنين يوميًا بالمجمع.

وتابع أيضًا د. أبوسلمية:"إن كل هذا الجهد الكبير من خلفه رجال ونساء يعملوا رغم قلة الإمكانيات والموارد والرواتب، فكل التحية والتقدير لجميع العاملين في هذا الصرح الكبير".

ووجه رسالة إلى أبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، قائلًا:"رسالتي لأبناء شعبنا حافظوا على هذا الصرح العظيم، وبالأمس زارني وفد امريكي لا يعرف ولا يسمع عن غزة إلا مجمع الشفاء الطبي، وإن مجمع الشفاء الطبي صمام الأمان للقطاع".