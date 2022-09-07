الاحتلال يعتقل 27 مواطنًا بالضفة

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 27 مواطنا من عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت من رام الله كلا من: تامر أكرم أمين حامد (17 عاما)، وخالد عزت حامد (17 عاما)، وعباس عبد الحكيم، ومحمد ماهر المكحل، ومحمود خاروفة، ونجله مأمون، من بلدة سلواد، والشابين عمر نضال دار العيس، ومهند يوسف الرفاعي (20 عاما)، من قرية كفر عين.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: الشقيقين مجد وخضر الصفا، وعبد عرفات الفقيه، ويزن مطر، وحمدي رضوان زياد، بعد ان داهمت منازلهم وفتشتها.

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن حمدي جعارة بعد مداهمة منزله في حي الضاحية بالمدينة، وصدام أبو الشيخ، وخليل حمايل، ومراد حمايل من بلدة بيتا، كما اتضح أن المواطن خالد باكير من نابلس الذي أعلن عن اختفائه يوم أمس الثلاثاء، معتقل لدى الاحتلال.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال كلاً من: الشقيقين معتز ومعمر مروان النمورة، من بلدة دورا، وماجد نصر من قرية دير العسل، ويونس عودة الحروب (38 عاما)، من بلدة خاراس، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين عدي التايه، ومعن أمين الغول (22 عاما)، بعد ان داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما في مخيم الفارعة، جنوب طوباس، إضافة إلى اعتقال الشاب عنان ناصر صلاح، أثناء مروره عن حاجز "دوتان" العسكري قرب بلدة يعبد جنوب جنين، والشاب مقداد رائد حوتري (21 عاما) من مدينة قلقيلية، والأسير المحرر علاء عبد الناصر جميل ابو شنب (26 عاما) من الحي الشرقي بمدينة طولكرم.