وكالة الرأي الفلسطينية هل تعانى من تورم باطن القدم؟ تعرف على السبب وكالة الرأي الفلسطينية لجهاز هضمى قوى وتنشيط المخ.. تعرف على فوائد الموز وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 18 مواطنًا بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية أعشاب طبيعية لعلاج الحروق.. منها الكركمين والصبار وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء غائمة والحرارة حول معدلها السنوي العام وكالة الرأي الفلسطينية استشهاد شاب برصاص الاحتلال جنوب طوباس وكالة الرأي الفلسطينية أبو سلمية للرأي: أجرينا 2450 عملية جراحية بمجمع الشفاء خلال أغسطس وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يُحاكم عامل بمنزل غانتس حاول التواصل مع إيرانيين وكالة الرأي الفلسطينية ديوان المظالم بمجلس الوزراء يناقش قضايا مشتركة مع شرطة الزيتون وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة المُشكّلة لدراسة لائحة التفتيش القضائي ترفع تقريرها النهائي
أخبار » الأسرة و المجتمع

هل تعانى من تورم باطن القدم؟ تعرف على السبب

07 أيلول / سبتمبر 2022 08:37

هل تعانى من تورم باطن القدم؟ تعرف على السبب
هل تعانى من تورم باطن القدم؟ تعرف على السبب

يشير التقرير المنشور عبر موقع webmed أن تورم باطن القدم يتسهن به الكثيرون، لكن قد يكون علامة علي مشكلات صحية كثيرة، ومنها: 
 
- قد يكون علامة على عدم توازن عظام القدم فيصبح توزيع الوزن غير المتكافئ أثناء الحركة، فيؤدى لحدوث انتفاخ. 
- قد يكون علامة على ظهور كتل سرطانية تتكون فى الأنسجة الموجودة في كعب أصابع القدم. 
- قد تكون علامة على وجود خلل في حركة مفصل إصبع القدم الكبير.
- ظهور نتؤاءات أسفل القدم تؤدى إلى تورم باطن القدم. 
- قد يكون علامة على وجود خراج أسفل باطن القدم، وهذا يكون علاجه التدخل الجراحي أو تناول المضادات الحيوية لتصريف الصديد. 
- قد يكون الوقوف لفترات طويلة من أسباب الإصابة بتورم القدم. 
- الإصابة بمشاكل الكبد قد تعرضك لتورم باطن القدم. 
- الجلوس لفترات طويلة فى حرارة الطقس قد تكون من أبرز الأسباب. 
- أثبتت الدراسات أن المرأة خلال الحمل قد يزداد عليها تورم القدم. 
- أخذ بعض العلاجات المختلفة المسببة لزلكد وأبرزها الخاصة بالهرومونات، وعلاجات الضغط.
 
وقدم التقرير نصيحة للأشخاص الذين يعانون من تورم باطم القدم، وهى ضرورة الذهاب للطبيب، مع أخذ قسط من الراحة لتجنب الإصابة بأي مضاعفات صحية. 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رسالة ماجستير ترصد أثر السرد في تلقي الأخبار

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟