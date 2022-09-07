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بريطانية تفقد ساعتها فى البحر ويعثر عليها غطاس "مازالت تعمل" بعد أسبوع

07 أيلول / سبتمبر 2022 08:58

بريطانية تفقد ساعتها فى البحر ويعثر عليها غطاس "مازالت تعمل" بعد أسبوع
بريطانية تفقد ساعتها فى البحر ويعثر عليها غطاس

فقدت امرأة بريطانية ساعتها "Apple Watch" الخاصة بها في البحر في إجازة في مدينة "بافوس" بقبرص، ليعثر عليها غطاس بعد أسبوع وهي تعمل بشكل جيد، وفقاً لموقع "مترو".

قفزت "آبي وارد"، 23 سنة، من القارب الزجاجي في جولة في مدينة "بافوس" بقبرص، ولم تلاحظ انزلاق ساعتها من معصمها، وظلت في الماء لمدة أسبوع قبل أن يعثر عليه بريطاني آخر على صخرة تحت الماء أثناء الغطس وأعاد شحنها في غرفته بالفندق، وكشف عن تفاصيل الاتصال بآبي.

كانت "آبي" في إجازة لحضور حفل زفاف ابنة عمها وفقدت ساعتها في 12 أغسطس، في اليوم الأخير من رحلتها، ولاحظت بعد 40 دقيقة من القفز، أنها فقعدت ساعتها.

وأعاد الغطاس الساعة إلى الفندق الذي يقيم فيه، وأعادا شحنها، وكشف عن بطاقة هوية آبي الطبية، مما سمح له بالعثور على آبي على وسائل التواصل الاجتماعي، وأخبرها أنه بينما كان يغوص بعيدًا عن القارب، وجد الساعة على صخرة على عمق ستة أمتار تحت الماء.

بعد تلقي الرسالة قالت آبي إنها كانت في حالة كبيرة من الفرح، وأعاد إرسال الساعة إليها بعد عودته إلى المملكة المتحدة.

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